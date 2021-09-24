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الراعي: تناقشت مع عون حول الأوضاع المعيشية والتربوية وطالما لدينا حكومة تتضمن فريق عمل ممتاز فإن الأمل لدينا بانتظام الأمور على مختلف الأصعدة

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:01
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