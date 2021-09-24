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الراعي: على رجال الدين عدم التدخل في الدولة ولا في التعيينات ونحلم بأن نصل إلى دولة تفرض الأمن وتحمي المواطنين

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:03
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