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الراعي: نعطي الثقة الكاملة للحكومة لأن تقوم بعملها لصون كرامة الإنسان وحقوقه في دولة ذات سيادة

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:05
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باسيل: سنعطي الثقة لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي والكتل في النظام البرلماني تعطي الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها بالبرنامج الوزاري او بناء على الاثنين معا
lebanon 24
24/09/2021 14:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: المملكة لم تعتدِ على سيادة لبنان يوماً ولم تنتهك استقلاله ولم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب ولم تتجاهل دولته
lebanon 24
24/09/2021 14:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي بعد لقائه عون: الحكومة الجديدة تفتح طاقة الأمل ونعطي ثقتنا لها
lebanon 24
24/09/2021 14:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: من غير المسموح عدم وجود حدود بيننا وبين سوريا ودخول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان هو انتهاك للسيادة
lebanon 24
24/09/2021 14:06:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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