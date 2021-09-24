أخبار عاجلة

الراعي: من غير المسموح عدم وجود حدود بيننا وبين سوريا ودخول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان هو انتهاك للسيادة

Lebanon 24
24-09-2021 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
دفعة جديدة من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني تدخل الأراضي اللبنانية عبر منطقة حوش السيد علي في الهرمل
lebanon 24
24/09/2021 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأولى.. قافلة جديدة من صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان
lebanon 24
24/09/2021 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى الأراضي اللبنانية!
lebanon 24
24/09/2021 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة صهاريج مازوت إيراني تعبر من سوريا باتجاه لبنان (فيديو)
lebanon 24
24/09/2021 14:07:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2021-09-24
06:56 | 2021-09-24
06:54 | 2021-09-24
05:50 | 2021-09-24
05:49 | 2021-09-24
05:13 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website