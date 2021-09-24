أهالي شهداء المرفأ من أمام قصر العدل: لماذا استبعاد أن يكون تفجير مرفأ بيروت ناتج عن عدوان إسرائيلي مع العلم أن الجيش اللبناني سجل في تاريخه 22 خرقاً إسرائيلياً

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