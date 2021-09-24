أخبار عاجلة

البنك المركزي الصيني يعتبر أن جميع معاملات العملة المشفرة غير قانونية (الحرة)

Lebanon 24
24-09-2021 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك يغرّد من جديد.. وهذه العملة المشفرة ترتفع 12%
lebanon 24
24/09/2021 14:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
lebanon 24
24/09/2021 14:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نعمة : كلّ خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية.
lebanon 24
24/09/2021 14:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نعمة: كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية
lebanon 24
24/09/2021 14:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:03 | 2021-09-24
06:56 | 2021-09-24
06:54 | 2021-09-24
05:49 | 2021-09-24
05:13 | 2021-09-24
05:12 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website