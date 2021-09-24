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ماكرون: لبنان يستحق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن وسنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محدّدة ‎

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:12
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