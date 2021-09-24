الرئيس نجيب ميقاتي في مؤتمر صحافي بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: كان لي الشرف والسرور بلقاء الرئيس ماكرون الى غداء عمل عرضنا خلاله العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى لبلدينا

Lebanon 24