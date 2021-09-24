ميقاتي مخاطباً ماكرون: في الفترة الأخيرة تعرض لبنان لسلسلة من الكوارث التي أغرقته في واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه وفي هذه المحنة حضرة الرئيس كنت دائماً إلى جانبنا

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