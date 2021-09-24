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ميقاتي مخاطباً ماكرون: لقد كنت الى جانبنا في فترة انفجار مرفأ بيروت عندما قمت بزيارتنا وعبرت عن تضامنك مع معاناة الشعب اللبناني

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:16
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