ميقاتي لماكرون: دعمكم له أهمية خاصة لأن فرنسا تمثل قلب المجتمع الدولي المكون من اشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم وفي هذا المجال أود أن أعبر عن امتناني وامتنان الشعب اللبناني لكم

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