ميقاتي: خلال لقائنا أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان لاستعادة الثقة

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