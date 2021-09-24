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عباس: لم نجد شريكا في إسرائيل يقبل حل الدولتين وأحذر من أن تقويضه يفتح الباب على بدائل أخرى يفرضها علينا الواقع

Lebanon 24
24-09-2021 | 11:41
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