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الرئيس الفلسطيني: أطالب غوتيريش بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام وتحت رعاية الرباعية الدولية فقط من دون غيرها

Lebanon 24
24-09-2021 | 11:43
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