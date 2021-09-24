تقرير للأمم المتحدة: معدلات الجوع وسوء التغذية على مستوى العالم ارتفعت بنحو 118 مليون شخص لتصل إلى 768 مليونًا، بعدأن ظلت ثابتة دون تغيير لخمس سنوات. ومعظم هذه الزيادة بسبب وباء كورونا

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