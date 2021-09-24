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تقرير للأمم المتحدة: معدلات الجوع وسوء التغذية على مستوى العالم ارتفعت بنحو 118 مليون شخص لتصل إلى 768 مليونًا، بعدأن ظلت ثابتة دون تغيير لخمس سنوات. ومعظم هذه الزيادة بسبب وباء كورونا

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:07
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