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مصادر لـ"الشرق": واشنطن ليست لديها خطة بديلة حتى الآن بشأن إيران إذا لم تعد للاتفاق النووي
Lebanon 24
24-09-2021
|
16:17
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