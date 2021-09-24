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رئيس الوزراء الباكستاني: النظام الحاكم في ⁧‫الهند‬⁩ هو نظام فاشي أطلق موجات من الكراهية والخوف والعنف ضد 200 مليون مسلم في الهند

Lebanon 24
24-09-2021 | 18:58
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