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بيان قمة قادة الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند: سننسق سياساتنا الدبلوماسية والاقتصادية تجاه أفغانستان

Lebanon 24
24-09-2021 | 23:10
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