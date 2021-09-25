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وسائل إعلام أفغانية: طالبان تجري تعيينات دبلوماسية هي الأولى منذ سيطرتها على أفغانستان

Lebanon 24
25-09-2021 | 02:14
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