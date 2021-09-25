وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: ممتن لنساء ورجال خدمة الأمن الدبلوماسي لعملهم على ضمان سلامة وأمن الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تساعد جهودهم الدؤوبة في تأمين الدبلوماسية الأميركية

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