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مالكو العقارات والأبنية المؤجرة يدعون مجلس النواب إلى التصويت على قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين

Lebanon 24
25-09-2021 | 05:25
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