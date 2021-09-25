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وزارة الطاقة والنفط السودانية: خط الأنابيب الناقل لمشتقات النفط للخرطوم توقف بصورة كاملة بعد إغلاقه

Lebanon 24
25-09-2021 | 07:25
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