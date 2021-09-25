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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لو لم تكن واشنطن مرغمة على نقل طاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا لما فعلت ذلك

Lebanon 24
25-09-2021 | 10:54
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