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المرصد السوري: دورية أميركية في الحسكة تقترب من حاجز تابع لقوات النظام

Lebanon 24
25-09-2021 | 12:31
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