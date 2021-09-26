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مصادر طبية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين خلال توغلها في قرى برام الله وجنين (الجزيرة)

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:04
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