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أخبار عاجلة
مصادر طبية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل 5 فلسطينيين خلال توغلها في قرى برام الله وجنين (الجزيرة)
Lebanon 24
26-09-2021
|
03:04
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