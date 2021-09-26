البطريرك الراعي: نثمن موقف الرئيس الفرنسي بدعم لبنان ويبقى على الحكومة أن تفي بالتزاماتها الإصلاحية لتحويل هذا الدعم لفعل حسّي لكي تأتي المساعدات الموعودة

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