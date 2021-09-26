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حسن فضل الله في تصريح: تشابه في محاولات طمس الحقائق حول قضية نيترات البقاع مع ما يجري في تحقيقات انفجار المرفأ

Lebanon 24
26-09-2021 | 06:59
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الحريري: "ان شاء الله ينحبس مين ما ينحبس في قضية المرفأ" ولكن هل هذا هو فعلياً سبب الانفجار؟ هناك نيترات وصلت إلى بيروت وفُجّرت فيها وما أريده هو معرفة من جاء بالنيترات إلى المرفأ
lebanon 24
26/09/2021 22:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: ما نطالب به هو إعلان نتائج التحقيق الفني والتقني بقضية انفجار المرفأ
lebanon 24
26/09/2021 22:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: حزب الله لا يخشى التحقيق لأنه ليس متهماً من قبل الأجهزة القضائية في قضية انفجار المرفأ
lebanon 24
26/09/2021 22:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
26/09/2021 22:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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