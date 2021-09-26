أخبار عاجلة

بريطانيا: 31,348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و122 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
26-09-2021 | 07:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بريطانيا: 39,950 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
26/09/2021 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: 48,161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
26/09/2021 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: 2572 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
26/09/2021 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة السعودية تعلن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و172 حالة تعافي خلال الـ 24 ساعة الماضية، و8591 إجمالي الوفيات
lebanon 24
26/09/2021 22:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:22 | 2021-09-26
15:21 | 2021-09-26
15:19 | 2021-09-26
15:18 | 2021-09-26
15:09 | 2021-09-26
15:08 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website