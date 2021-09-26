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الرصاص الذي يسمع في البداوي والجوار مصدره مخيم البداوي اثناء تشييع الشاب ايراهيم مهاوش والذي توفي جراء الاشكال الذي وقع ليل امس عند مدخل المخيم

Lebanon 24
26-09-2021 | 08:57
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