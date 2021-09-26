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مصدر عسكري: رفع حالة التأهب لدى الجيش السوداني إلى 100% والتشديد على كل الوحدات في العاصمة الخرطوم (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-09-2021 | 12:23
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