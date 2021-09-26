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وزير العمل مصطفى بيرم: لدي رهان على التعاون الذي حصل في البيان الوزاري وابتعاد الوزراء عن النكايات وهذا مؤشر جيد لكنه غير كافٍ (الجديد)

Lebanon 24
26-09-2021 | 14:55
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