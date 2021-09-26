نقولا نحاس: الرئيس ميقاتي لبّى دعوة ماكرون وتمّ طرح مواضيع اساسية في موضوع كيفية دعم لبنان ومن اي باب وكيفية احياء ما تمّ وعد لبنان به (LBCI)

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