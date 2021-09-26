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نقولا نحاس: المجتمع الدولي كان منذ العام 2017 يصرّ على موضوع الاصلاح وكان واضحا "لبنان ساعد نفسك لنساعدك" (LBCI)
Lebanon 24
26-09-2021
|
15:19
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