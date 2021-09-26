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نحاس: حين تخلّفنا عن الدفع اقفلنا باب التمويل من كل الجهات والاتفاق مع صندوق النقد يصلح الخطأ المميت المتمثّل بالتوقف عن الدفع

Lebanon 24
26-09-2021 | 15:21
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