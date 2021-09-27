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أخبار عاجلة
بريطانيا: 32,417 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
27-09-2021
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