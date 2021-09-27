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الرئيس عون رأس اجتماعاً في حضور ميقاتي وسعادة الشامي ووزير المال ووزير الاقتصاد خُصّص لاستكمال البحث بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة

Lebanon 24
27-09-2021 | 02:10
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