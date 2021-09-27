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فريق الدفاع عن ضاهر تبلغ ان الجلسة قائمة يوم الجمعة وبحسب المعلومات فان القاضي بيطار لم يتبلغ حتى الساعة دعوى الرد (MTV)

Lebanon 24
27-09-2021 | 03:00
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