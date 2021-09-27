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النيابة العامة التمييزية احالت طلبين جديدين موجهين من المحقق العدلي طارق البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء ابراهيم واللواء صليبا (LBC)

Lebanon 24
27-09-2021 | 04:38
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