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أسوشيتد برس: مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يتوجه للسعودية اليوم الاثنين للاجتماع مع ولي العهد السعودي

Lebanon 24
27-09-2021 | 05:30
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