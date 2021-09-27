كنعان بعد اجتماع لجنة المال: "كنّا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات"

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