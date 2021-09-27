أخبار عاجلة

كنعان بعد لجنة المال: "رفضت لجنة المال المهلة التي طلبها مصرف لبنان والحكومة مطالبة بأن تحصل من المصرف على إجابة بخصوص موضوع رفع قيمة السحوبات عن ٣٩٠٠ ليرة للدولار قبل نهاية الشهر الجاري"

Lebanon 24
27-09-2021 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
كنعان بعد اجتماع لجنة المال: "كنّا على موعد مع مصرف لبنان بحضور وزير المالية وجمعية المصارف والمودعين فطلب المصرف مهلةً حتى نهاية السنة لدرس موضوع رفع قيمة السحوبات"
lebanon 24
27/09/2021 15:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف للبحث في سعر الصرف للسحوبات الشهرية
lebanon 24
27/09/2021 15:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لجنة المال: نحن على موعد مع جلسة مع مصرف لبنان ووزارة المال كي نحسم موضوع ودائع المودعين ومن يتحدث عن حقوق المودعين هو من يعرقلهم
lebanon 24
27/09/2021 15:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد جلسة لجنة المال: مصرف لبنان حضر جلسة اليوم وطلب مهلة إضافية لتقديم الأرقام والتأثير الفعلي لرفع سعر الصرف ونستهجن غياب جمعية المصارف عن الجلسة برغم دعوتها
lebanon 24
27/09/2021 15:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:21 | 2021-09-27
08:09 | 2021-09-27
07:54 | 2021-09-27
07:06 | 2021-09-27
07:01 | 2021-09-27
06:33 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website