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كنعان بعد لجنة المال : "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن

Lebanon 24
27-09-2021 | 06:14
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