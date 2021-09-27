كنعان بعد لجنة المال : "مفرمة" الودائع "ماشية" من دون أيّ تفكير بما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة وسنتعاون مع رئيس الحكومة ووزير المال بهذا الشأن

Lebanon 24