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وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: هناك قانون يقر بإنتخابات المنتشرين وحصتهم في البرلمان ونعمل على هذا الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في بداية هذا الشهر (الجديد)

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:09
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