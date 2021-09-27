وزير الخارجية عبدالله بوحبيب: هناك قانون يقر بإنتخابات المنتشرين وحصتهم في البرلمان ونعمل على هذا الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في بداية هذا الشهر (الجديد)

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