عبدالله بوحبيب: تسجيل المنتشرين للإنتخاب سيكون منذ الأول من تشرين الأول وحتى 20 تشرين الثاني وفق القانون ونحن أنجزنا ما علينا فعله وأي تعديل لقانون الإنتخاب في مجلس النواب سيكون قراراً سياسياً (الجديد)

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