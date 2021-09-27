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وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر: نؤكد على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني

Lebanon 24
27-09-2021 | 10:16
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