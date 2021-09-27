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أخبار عاجلة
وزير الخارجية السوري: تركيا حولت المنطقة إلى خزان للإرهابيين الأجانب وندعو لتدخل مجلس الأمن لوقف الانتهاكات التركية
Lebanon 24
27-09-2021
|
10:36
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