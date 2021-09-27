أخبار عاجلة

بايدن: لهزيمة الجائحة على الجميع تلقي اللقاح وسنتبرع للدول المحتاجة بمليار جرعة من لقاح كورونا

Lebanon 24
27-09-2021 | 13:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا للدول المحتاجة
lebanon 24
28/09/2021 03:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم تلقيه جرعتين من اللقاح.. إصابة وزير في هذه الدولة بـ"كورونا" (فيديو)
lebanon 24
28/09/2021 03:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا
lebanon 24
28/09/2021 03:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن سيتلقى جرعة معززة من لقاح كورونا اليوم
lebanon 24
28/09/2021 03:43:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:17 | 2021-09-27
19:50 | 2021-09-27
19:30 | 2021-09-27
19:05 | 2021-09-27
18:49 | 2021-09-27
18:30 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website