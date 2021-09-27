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الرئيس نجيب ميقاتي عبر قناة الـ"LBCI": أشكر النواب الذين منحوا حكومتي الثقة ولكننا لم نحصل بعد على ثقة المواطنين وأسعى بكل جهد لكسب هذه الثقة

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:32
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