الرئيس نجيب ميقاتي عبر قناة الـ"LBCI": أشكر النواب الذين منحوا حكومتي الثقة ولكننا لم نحصل بعد على ثقة المواطنين وأسعى بكل جهد لكسب هذه الثقة

Lebanon 24