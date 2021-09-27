أخبار عاجلة

ميقاتي: القاضي يجب أن يكون مُصان ولديه الحماية اللازمة

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لا أسمح بأن يكون لبنان منصة ضد إخواننا العرب
lebanon 24
28/09/2021 03:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت القاضي بيطار
lebanon 24
28/09/2021 03:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: القاضي طارق بيطار ذا كفاءة ومصداقية ونزاهة وكف يده عن ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي
lebanon 24
28/09/2021 03:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون رأس اجتماعاً في حضور ميقاتي وسعادة الشامي ووزير المال ووزير الاقتصاد خُصّص لاستكمال البحث بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحضير الملفات اللازمة
lebanon 24
28/09/2021 03:45:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:17 | 2021-09-27
19:50 | 2021-09-27
19:30 | 2021-09-27
19:05 | 2021-09-27
18:49 | 2021-09-27
18:30 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website