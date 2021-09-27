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ميقاتي: بين العام 2020 وآب 2021 صُرف 15 مليار دولار على الدعم وكان يمكننا أن نصنع بهذه الأموال الكثير

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:48
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